Potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma quando la cosa si ripete per tre volte consecutivamente, qualche dubbio sorge spontaneo.

Per il terzo anno di fila, Neymar Jr salterà una partita del Paris Saint-Germain a ridosso del proprio compleanno per infortunio, come avvenuto anche nel 2018 e nel 2019. Il brasiliano domani festeggerà 28 anni e, questa sera, non sarà a disposizione di Tuchel per il match contro il Nantes, valido per la Coppa di Francia. Un infortunio alla costola che segue il problema al piede del 5 febbraio 2019 e la frattura del metatarso del 5 febbraio 2018. Una strana coincidenza, che ha lasciato col dubbio parecchi followers sui social, interrogatisi su quale sia la verità che si nasconde dietro questa situazione, senza trovare al momento una risposta.

