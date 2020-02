L’All-Stars Game 2020 comincia con il botto, regalando già emozioni e spettacolo con l’NBA Rising Stars, il match che mette in vetrina il futuro della Lega.

Divisi in due squadre, ovvero Team USA e Resto del Mondo, si sfidano i migliori giocatori al primo e secondo anno in NBA, gente del calibro di Trae Young e Zion Williamson tra gli americani e Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander tra gli avversari. In campo anche il nostro Nicolò Melli, ‘ripescato’ in extremis per far parte di questo splendido evento. La partita se l’aggiudica il Team USA con il risultato di 151-131, mettendo in atto una furiosa rimonta nel secondo tempo che gli permette di passare da -10 al +20 finale. Miglior marcatore della serata è RJ Barrett con 27 punti, mentre va a Miles Bridges il premio di MVP della gara, abile a chiudere con 20 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi. Diciotto invece lo score di Trae Young, 14 i punti di Zion Williamson, 16 a testa infine per Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander per il Resto del Mondo.

