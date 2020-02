Steven Adams ha realizzato la prima tripla della sua carriera, questo fa già notizia. Il centro di OKC ha deciso, per l’occasione, di farlo in maniera spettacolare. Poco prima dell’intervallo della sfida contro i Pelicans, Steven Adams ha deciso, visti i pochi secondi rimasti sul cronometro, di provare a tirare da metà campo. Ne è venuto fuori un lancio in stile NFL infilatosi perfettamente nel canestro avversario.

