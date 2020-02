Sospiro di sollievo per i tifosi dei Brooklyn Nets. Fermo per gran parte della stagione a causa di un problema alla spalla, Kyrie Irving è tornato in campo da poche gare, giusto il tempo di fermarsi nuovamente, per infortunio, contro i Washington Wizards. Gli esami medici hanno evidenziato una distorsione del legamento mediale del ginocchio destro, per la quale Irving dovrà osservare una settimana di riposo. Vista l’incombenza dell’All-Star Game, il playmaker ex Celtics e Cavs potrebbe però concedersi qualche giorno di pausa in più e tornare al meglio dopo il weekend delle stelle a Chicago.

