La stagione di Kyrie Irving è nata sotto una cattiva stella e non sembra voler migliorare. Il playmaker passato in estate ai Brooklyn Nets ha giocato appena 20 partite a causa di continui infortuni che lo hanno limitato durante l’arco di tutta la stagione. Coach Kenny Atkinson ha comunicato nelle ultime ore una ricaduta dell’infortunio alla spalla che ha tenuto fuori Kyrie Irving nelle scorse settimane. Il cestista dei Nets non sarà convocato per i prossimi impegni e dovrà consultare uno specialista. In caso di possibile operazione, Kyrie Irving potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di terminare in anticipo la sua stagione concentrarsi sulla prossima, nella quale farà coppia con l’altro lungodegente di lusso, Kevin Durant. Il tutto con buona pace delle ambizioni Playoff dei Nets.

Valuta questo articolo