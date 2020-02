Brutte notizie per tutti i tifosi degli Indiana Pacers. Nel corso della sfida contro i Toronto Raptors, Jeremy Lamb si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con interessamento del menisco e del condilo femorale. Il cestista ha finito la stagione e dovrà osservare un lungo periodo di recupero post operatorio. Nonostante il dolore provato però, Jeremy Lamb ha voluto ugualmente presentarsi in lunetta per tirare e segnare i due tiri liberi che aveva a disposizione.

just want to give Jeremy Lamb some serious props here … walked to the line right after the injury and netted both free throws. https://t.co/6JLl5bwL5p pic.twitter.com/kTeN4lqj1f

— Rob Perez (@WorldWideWob) February 24, 2020