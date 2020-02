Serata particolare per Dries Mertens, protagonista indiscusso di Napoli-Barcellona con il gol del momentaneo 1-0, utile per agganciare a quota 121 Marek Hamsik come miglior marcatore all-time degli azzurri.

Una notte speciale, condizionata però dall’infortunio occorso poco prima dell’ora di gioco, quando uno scontro con Busquets lo ha costretto ad uscire dal campo. Lo staff medico del Napoli non appare comunque in ansia, pare si tratti di una botta che il belga dovrebbe smaltire nel giro di dieci giorni. Niente Torino dunque domenica, ma nessun problema per il match di ritorno, in programma al Camp Nou il 18 marzo.

Valuta questo articolo