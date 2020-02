La seconda giornata dei test di Sepang non ha dato sensazioni positive a Cal Crutchlow. Il pilota britannico, 12° in pista, non ha nascosto alla Honda la sua insoddisfazione per i feedback ricevuti dall’anteriore: “stiamo apportando modifiche alla moto durante il giorno e la notte. Ieri sera abbiamo fatto altre modifiche per migliorarla, ed il team ha svolto un ottimo lavoro fino alle 2 del mattino cercando di trovare qualcosa che potesse funzionare. Al momento la mia sensazione all’anteriore è peggiore rispetto allo scorso anno, e questo non è positivo, ma ci sono delle aree in cui la moto di quest’anno sembra essere superiore come il motore. Purtroppo non riesco ad affrontare le curve come vorrei per essere competitivi. Purtroppo con questa moto non riesco a portare velocità in curva. Con quelle sensazioni all’anteriore non mi è possibile“.

