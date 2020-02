Un primo test è già alle spalle, un altro invece arriverà a breve prima dell’esordio stagionale previsto in Qatar ad inizio marzo.

La MotoGp è pronta a regalare spettacolo, così come i suoi protagonisti. Tanta impazienza in casa Ducati, con Danilo Petrucci che vuole riscattare l’amaro 2019. Intervenuto al bilancio dei primi 9 mesi di Nolangroup dall’acquisizione, nel maggio 2019, dalla holding francese 2 Ride Group, il ternano ha ammesso: “la Michelin deve fare gomme valide per tutti, per noi c’è da lavorare, non siamo andati piano, però è un po’ più difficile del nostro inizio rispetto ai test dell’anno scorso, ma siamo all’inizio e c’è margine per crescere. Di certo pare ci sia più spettacolo, perché tutti sono più vicini: a noi non piace una lotta così ampia, ma è di certo più divertente per tutti. La difficoltà è spingere senza aggredire le gomme, a modo suo è un pneumatico straordinario perché ti consente di fare il tempo e anche 120 km di gara, la chiave è capire come andare incontro a queste difficoltà e gestirle. La moto è migliorata in quegli aspetti che chiedevamo, ma dobbiamo vedere pure su altre piste“.

Per quanto riguarda i favoriti al titolo, Petrucci ha ammesso: “Marquez? Dopo un solo test non si può dire se sia ancora così favorito, io l’anno scorso l’ho battuto una volta, Rins due, ma il punto è che quando è in difficoltà fa secondo. Il riferimento resta lui anche se a Sepang non si è visto, anche se pare ci siamo molti piloti rapidi. Quartararo? Credo che punterà al titolo, ha moto ufficiale anche se nel team Petronas, nella seconda metà dell’anno ha insidiato Marquez e poi ha una dote rara: ti metti dietro a lui, sembra che non spinga e poi vedi il cronometro e ti stupisci. Non vedo lati negativi, la gioventù significa poca esperienza ma è davvero veloce, ecco il suo difetto“.

