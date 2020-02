L’assente illustre di questa prima sessione di test a Sepang è senza dubbio Andrea Iannone, sospeso dopo la positività al drostanolone accertata lo scorso dicembre.

Il pilota di Vasto si è presentato qualche giorno fa davanti alla Commissione Disciplinare a Mies per dimostrare la propria innocenza, ma i giudici si sono presi altro tempo per decidere, facendogli così saltare i test malesi. Una questione spinosa, su cui Rivola si è soffermato nel corso del Day-1 di test in Malesia: “ci manca, perché la moto era stata fatta sulle sue indicazioni. Il pilota ha portato esami scientifici mentre la FIM ha risposto con le foto di Instagram“.

