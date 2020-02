Arrivano due prestazioni da top ten per l’Italia nella prima giornata dei Mondiali su singole distanze di scena a Salt Lake City. Sul celebre ghiaccio statunitense dello Utah Olympic Oval, uno dei più veloci al mondo, sono oggi scesi in pista quattro dei sette atleti azzurri convocati per la rassegna iridata, impegnati nei 3000 metri e nei 5000 metri. Nella distanza più breve, quella femminile, spicca la grandissima prestazione di Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), ottava con il personal best di 3’58″717, tempo che vale anche il nuovo primato italiano. Per la romana un ulteriore miglioramento cronometrico dopo il bronzo agli Europei di Heerenveen, in gennaio, quando realizzò il precedente primato tricolore di 4’01″66. Un segnale della continua crescita della fuoriclasse azzurra sulle distanze classiche, lei che è pronta domenica a dare l’assalto al podio della mass start. Noemi Bonazza (Fiamme Oro), seconda atleta italiana in gara, ha invece chiuso al 19° posto in 4’08″220.

Nei 5000 metri maschili il migliore degli azzurri è stato Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), settimo sul traguardo con il tempo di 6’12″512. Il vicentino classe ’93, lo scorso week-end a un passo dal podio di Coppa del Mondo di Calgary, si è visto accoppiato in gara al canadese Ted-Jan Bloemen, vincitore della gara, in un confronto che non lo ha certo aiutato nel trovare un punto di riferimento concreto. La sua gara è stata comunque più che positiva portandogli in dote il miglior piazzamento in carriera sulla distanza in una rassegna iridata. Undicesimo invece Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) meno brillante del solito e giunto sul traguardo con il tempo di 6’15″441.

Questo il programma di gare delle prossime giornate, ora italiana, con impegnati gli azzurri (diretta streaming su Raisportweb canale 2):

Venerdì 14 febbraio

Ore 22: 10.000 maschili (Ghiotto, Tumolero)

Sabato 15 febbraio

Ore 23.09: Team Pursuit maschile

Domenica 16 febbraio

Ore 20.30: 1500 femminili (Bonazza, Lollobrigida)

Ore 22.21: Mass Start femminile (Lollobrigida)

Ore 22.43: Mass Start maschile (Giovannini)

