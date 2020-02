Le conseguenze del Coronavirus non modificano il calendario del salone di moto design di Milano, MOARD (motorcycle, art & design). La manifestazione culturale dedicata alle due ruote, sostiene infatti il messaggio del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e conferma le date di svolgimento dell’esposizione, che è in programma: sabato 9 e domenica 10 Maggio 2020, presso il Superstudio Più (via Tortona 27), nel design district del capoluogo meneghino. «Come ha sottolineato ieri il Sindaco di Milano: la cultura è vita! La nostra decisione – dichiara Emanuela Von Dutch Conti, la giovane project manager dei motori che ha ideato MOARD ed è sostenuta dal socio produttivo Giulio Costantini de Il Lanificio di Roma – concretizza il positivo messaggio ed è stata presa grazie al confronto con espositori e collaboratori: università, partner e aziende che partecipano al salone. Milano è la città delle eccellenze e ha una potente energia: la cultura può contribuire a superare la temporanea crisi ed è un supporto a tutela dell’economia di tutto il Paese.»

La manifestazione, dopo i numeri dell’incoraggiante debutto lo scorso anno, ha evidenziato la forte domanda, da parte dei visitatori nella città della Design Week, dei Musei e del Salone del Mobile, per: lo stile, il design e l’arte, anche declinati nella mobilità su due ruote. «Seguiamo con attenzione le evoluzioni, circa prescrizioni delle autorità e protocolli a tutela della salute pubblica, ma stiamo lavorando con impegno per offrire a maggio a Milano l’edizione più interessante dell’esposizione, che è la sintesi tra due settori che trainano la nostra Penisola e ci rappresentano nel Mondo: le motociclette e il design.» MOARD è infatti l’esposizione che permette, durante il secondo fine settimana di maggio, di sperimentare in prima persona e conoscere dalla voce dei protagonisti, il percorso creativo e progettuale che, partendo da un disegno, permette di costruire i mezzi di trasporto più innovativi, tecnologici e affascinanti: le motociclette. Il tempo è il tema chiave dell’edizione 2020 di MOARD: il design della moto tra passato, presente e futuro, in mostra al Superstudiopiù di Milano, il prossimo 9 e 10 maggio.

