Il calciomercato del Milan ha convinto sì per quanto concerne le uscite, ma forse è mancato qualcosa in entrata alla squadra di mister Pioli. Alla prima gara dopo la fine del calciomercato, i problemi balzano subito agli occhi. Solo sette uomini in panchina a causa di squalifiche ed infortuni, di questi sette due sono portieri (Begovic ed Antonio Donnarumma), due invece sono i giovanissimi Gabbia e Saelemaekers. Restano all’appello solo Calabria, Laxalt che è appena arrivato e Paquetà che nelle ultime settimane ha avuto notevoli problemi di diverso tipo. Inoltre l’attacco senza Ibra non avrà una vera e propria prima punta con Leao e Rebic che comporranno un duo inedito. Insomma, i tifosi del Milan non sono contentissimi di quanto accaduto nell’ultimo mercato e forse tutti i torti non hanno.

