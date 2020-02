Il Milan sta vivendo un inizio di settimana molto complicato, condizionato inevitabilmente da quanto accaduto durante lo scorso fine settimana. La rimonta clamorosa subita dall’inter ha lasciato pesanti strascichi ed anche la rincorsa al quarto posto sembra adesso essersi complicata notevolmente.

Le altre squadre corrono ed il Milan ha invece accusato una pesante battuta d’arresto. Dopo il flop nel derby dunque è giunto il momento di guardare al futuro, con il club rossonero che avrebbe preso decisioni importanti in merito alla panchina. In vista della prossima stagione infatti, Stefano Pioli ha solo una possibilità per conquistare la riconferma, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League, davvero complessa dopo gli ultimi risultati. Solo il tempo ci dirà se il Milan riuscirà nell’impresa, Pioli di certo ci proverà sino alla fine.

