Dopo una carriera dedicata (quasi) interamente ai Miami Heat, Dwyane Wade segue ancora con attenzione i movimenti di mercato della franchigia della Florida. ‘Flash’ è stato uno fra i primi a twittare in favore dell’arrivo di Andre Iguodala a Miami. Apprezzamento criticato da Justise Winslow, contropartita spedita dagli Heat a Memphis.

Flash, accortosi della ‘gaffe’, ha provveduto a twittare un messaggio in favore dell’ex compagno: “Justise a Miami è stato un giovane giocatore nel nostro ambiente e ora può andar via e applicare ciò che ha imparato nel prossimo ‘capitolo’ della sua storia. Non sto nella pelle per il mio Rook1“.

