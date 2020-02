La trade deadline si avvicina e le franchigie NBA hanno ormai poco tempo per concludere le ultime trattative entro le 21:00 italiane. La scadenza della trade deadline fa fioccare i rumor di mercato, con i Lakers protagonisti di un possibile scambio con i Knicks con Marcus Morris al centro della trattativa. Per ottenerlo, e battere la concorrenza dei Clippers, i Lakers però dovrebbero accontentare le richieste dei Knicks che vorrebbero in cambio Kyle Kuzma e Danny Green, due pedine importanti nelle rotazioni dei gialloviola.

