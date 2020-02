Andre Iguodala è uno dei colpi ad effetto dell’ultimo giorno di mercato NBA. I Miami Heat se lo sono asssicurato al termine di una lunga contrattazione con i Memphis Grizzlies, franchigia con la quale il giocatore non ha giocato nemmeno un minuto dal suo arrivo in estate. LeBron James, grande ex di Miami, ha applaudito l’arrivo di ‘Iggy’ dichiarando: “l’ho visto e mi sono detto ‘OK’. Penso che li renda una squadra migliore per il suo DNA da titolo, che si aggiunge a una cultura da titolo già presente a Miami. Li aiuta da subito… So che Andre è contento di tornare a giocare“.

