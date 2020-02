La trade deadline del 6 febbraio si avvicina e le franchigie NBA devono sbrigarsi a chiudere le ultime trattative per definire il roster in vista della parte conclusiva della stagione. In casa Houston Rockets l’idea di cedere Clint Capela sembra stia prendendo sempre più piede. Il centro svizzero ha mercato ed è al secondo anno di un quinquennale da 90 milioni complessivi. In ottica di una possibile pulizia del cap, i Rockets avrebbero intenzione di inatavolare una trattativa a tre squadre che comprenderebbe Hawks e Kings.

Houston acquisirebbe Bogdanovic e Bjelica dai Kings, in aggiunta a Len dagli Hawks. Sacramento metterebbe sotto contratto Evan Turner e John Collins dagli Hawks. Mentre ad Atlanta sbarcherebbero Clint Capela e Sefolosha dai Rockets, accompagnati da Harry Giles III dei Kings.

