Sono passati solo due giorni dalla brutta sconfitta del PSG contro il Borussia Dortmund in Champions League. I giocatori del club parigino, però, sembrano non voler dare troppo peso a quell’amaro ko, che invece ha deluso tanto tutti i tifosi parigini.

Serata folle ieri per i calciatori del PSG che hanno festeggiato i compleanni di Cavani, Di Maria e Icardi in una mega festa con amici e famiglie, tra canti e balli scatenatissimi. Gli atleti hanno fatto le ore piccole, nonostante oggi li aspetti un allenamento in vista della prossima partita di campionato e i tifosi non hanno apprezzato.

Sui social piovono infatti critiche sull’atteggiamento leggero dei giocatori del PSG dopo la sconfitta di Champions.

Valuta questo articolo