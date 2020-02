Una lettera particolare che gli avrà scaldato il cuore, spingendolo a rispondere con toni pacati e amorevoli. Jurgen Klopp dimostra ancora una volta la sua signorilità, inviando una missiva ad un piccolo tifoso del Manchester United, che gli aveva chiesto di far perdere il Liverpool.

Una richiesta difficile da accogliere, ma il manager dei Reds è riuscito comunque a far sorridere il baby-fan dei ‘Red Devils’, autore di questa lettera inviata al centro tecnico di Melwood: “Caro Jurgen Klopp, il mio nome è Daragh. Ho 10 anni. Vado alla scuola Glenswilly di Donegal. Sono un tifoso del Manchester United e ti scrivo per lamentarmi. Il Liverpool sta vincendo troppe partite. Se vinci altre nove partite, hai la migliore corsa da imbattuta nel calcio inglese. Essere un fan dello United è molto triste. Quindi la prossima volta che il Liverpool gioca, per favore, falli perdere. Dovresti solo lasciare segnare l’altra squadra. Spero di averti convinto a non vincere il campionato o a vincere un’altra partita, mai più. Cordiali saluti, Daragh”.

Klopp non si è fatto pregare e ha risposto al piccolo Daragh, inviandogli una bellissima lettera: “Caro Daragh, sfortunatamente, in questa occasione non posso soddisfare la tua richiesta. Per quanto tu voglia che il Liverpool perda, il mio compito è fare tutto il possibile per aiutare il Liverpool a vincere perché ci sono milioni di persone in tutto il mondo che vogliono che ciò accada, quindi non voglio deluderli. Posso tranquillamente dire che una cosa che non cambierà è la tua passione per il calcio e per il tuo club. Il Manchester United è fortunato ad averti. Sebbene i nostri club siano grandi rivali, condividiamo anche un grande rispetto reciproco. Questo è per me il calcio”.

