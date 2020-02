La Lazio non sfrutta l’occasione e, nel recupero contro l’Hellas Verona, non va oltre lo 0-0 all’Olimpico. Niente secondo posto in solitaria per i biancocelesti, che si fanno irretire dagli uomini di Juric, autori di una prestazione perfetta al cospetto di Immobile e compagni.

Dopo il pari di San Siro, per i gialloblù arriva un altro risultato positivo in trasferta contro la terza forza del campionato, rimasta a secco nonostante la presenza di Ciro Immobile sul fronte offensivo. La difesa dell’Hellas regge però l’urto biancoceleste, con un Silvestri in giornata di grazia, prova ne sono gli interventi prodigiosi su Parolo e Milinkovic-Savic. Non da meno Strakosha, anch’egli protagonista di alcune parate fondamentali per evitare un clamoroso ko alla Lazio.

Serata amara dunque per Simone Inzaghi, che avrebbe potuto mettersi alle spalle l’Inter lanciandosi all’assalto della Juventus: i bianconeri però restano a +4, mentre i nerazzurri conservano un punto di vantaggio. Tutto rimandato dunque, con l’Hellas Verona che invece sorride: la squadra di Juric gioca e diverte, confermando di settimana in settimana quei progressi che, finora, gli hanno permesso di guardare da vicino la zona Europa.

