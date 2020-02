Mancava solo questo premio alla sua lunga collezione di trofei, il prestigioso riconoscimento di Sportivo del 2019 consegnatogli nel corso della cerimonia dei Laureus World Sports Awards.

Lewis Hamilton adesso ha davvero chiuso il cerchio, classificandosi al primo posto a pari merito con Lionel Messi, cosa mai successa prima nella storia di questo premio. Una notte speciale per il pilota britannico, premiato niente meno che da Arsene Wenger, allenatore dell’Arsenal di… Lewis: “è un onore incredibile vedere così tanti atleti qui a premiarmi. Leggende, che mi hanno ispirato. Sono cresciuto in uno sport che ha dato una grande direzione alla mia vita, ma è anche uno sport che ha ospitato poca diversità. Per questo nel tempo ho spinto per la parità di genere e l’inclusione di tutti. Voglio congratularmi con la fondazione Laureus: è incredibile cosa fanno e come cambiano la vita a tanti giovani“.

Sceso dal palcoscenico, Hamilton ha regalato anche qualche battuta sulla Formula 1: “la Mercedes è un grande team, non mi sono mai trovato bene in una squadra come è successo nel 2019. Ma si può continuare a fare sempre meglio. Anche se mi manca Lauda: Niki è stato una parte fondamentale della mia vita e della mia carriera. Mi ha portato in Mercedes e senza di lui non avrei vinto così tanto e non sarei qui. Era una persona divertente, aperta, uno che voleva bene alla sua famiglia. Alla sua età accettava le sfide. Spero di avere lo stesso spirito che aveva lui, vincente e combattivo. Messi? Sono un suo tifoso, speravo di incontrarlo qui, gli avrei chiesto di fare una foto insieme“.

