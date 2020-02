ATP Acapulco, Nick Kyrgios è giunto in Messico dopo uno stop di diverse settimane, con l’intento di difendere il titolo conquistato nella splendida cavalcata dello scorso anno. L’australiano è sceso in campo nella notte per affrontare Humbert, ma il suo match è durato meno del previsto, solo un set giocato, poi il ritiro.

Un problema al polso ha costretto Kyrgios a ritirarsi dall’incontro, concedendo strada libera ad Humbert per il proseguo del torneo. Fischiato il povero Nick durante l’uscita dal campo, forse per l’incredulità del pubblico di perdere il campione in carica così presto nel torneo, o forse perchè i tifosi non hanno visto la giusta voglia di lottare in Kyrgios. L’australiano recupererà per Indian Wells? Staremo a vedere, ecco intanto il video dell’accaduto.

Unfortunately defending champion @NickKyrgios has had to pull out with a wrist injury, sending Ugo Humbert through to round two.

Get well soon, NK 🙏#AMT2020 pic.twitter.com/HPDIIkBjBK

