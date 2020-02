Quando Mino Raiola fa il punto sui suoi assistiti, solitamente, le squadre o sognano o tremano. I tifosi della Juventus appartengono al primo gruppo. Il procuratore ha parlato del futuro di Paul Pogba e del possibile ritorno in bianconero, situazione da definire dopo gli Europei. Stesso discorso per Gigio Donnarumma, anche se in questo caso il suo futuro al Milan è legato soprattutto alle prospettive del club: “come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo. Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non certo può scappare adesso se le cose non vanno bene. Donnarumma? Non vogliamo fare un polverone. Non è il momento per parlare del rinnovo. Donnarumma sta bene, è tranquillo e ha un contratto. È importante per il Milan, poi ci saranno gli Europei. Bisogna anche vedere cosa vogliano fare i rossoneri“.

