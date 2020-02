Ivana Icardi torna a far parlare di sè: la sorella di Maurito è pronta per una nuova avventura televisiva, questa volta in Spagna. Dopo la partecipazione all’edizione scorsa del Grande Fratello Vip, Ivana, acerrima nemica di Wanda Nara, con la quale non se le sono mandate a dire negli ultimi periodi, adesso parteciperà a Survivors, l’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi.

Ivana Icardi, concorrerà per il premio finale, ma anche se non dovesse vincere riceverà un compenso davvero consistente. In Argentina infatti si è diffusa la notizia che la sorella del calciatore del PSG “andrà a rischiare la vita per 200 mila euro“.

