Ancora nessuna novità riguardo il caso Iannone: il campione di Vasto attende di conoscere, con impazienza, il suo destino, dopo la positività ad un controllo antidoping dello scorso novembre e la conseguente sospensione dall’attività agonistica. Il pilota Aprilia è stato costretto a saltare i test di Sepang ed è ancora da chiarire se potrà tornare in pista per quelli del Qatar e, dunque, per la prima gara dell’anno, in programma sul circuito di Losail l’8 marzo.

In attesa di scoprire quale sarà i suo destino, Iannone però ha deciso di non rimanere con le mani in mano ed è ugualmente sceso in pista, per coltivare un’altra sua passione, i go kart. Allenamento in pista sulle quattro ruote dunque per il campione di Vasto, che è tornato comunque a provare le emozioni della velocità seppur più ridimensionate rispetto alla forte adrenalina in moto.

Valuta questo articolo