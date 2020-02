Fra Tyson Fury e Deontay Wilder non corre buon sangue e, a soli 2 giorni dal match di Las Vegas, la situazione inizia a farsi elettrizzante. La sfida mette di fronte due top di categoria che nel 2018 si sono scontrati in un incontro concluso in una clamorosa parità. Nella notte fra sabato e domenica ci sarà la resa dei conti. Nelle ultime ore, in conferenza stampa, stava per esserci un gustoso antipasto del match con una versa e propria rissa fermata dalla security. Nel faccia a faccia tra i due, dall’alto dei suoi 5 cm in più d’altezza, ha pensato bene di urlare: “ma guarda quanto sei piccolo, nanerottolo!“. Frase che ha fatto infuriare Wilder che lo ha spinto via, ricevendo in risposta un’altra spinta. La sicurezza e gli entourage dei due si sono subito adoperati per dividerli evitando che la situazione degenerasse.

💥 Deontay Wilder and Tyson Fury clash at their press conference, exchanging shoves as it all kicks off in the face-off… [📽️ @PremierBoxing / @TRBoxing] pic.twitter.com/qY7W0HQj9n — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 19, 2020

