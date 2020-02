Prima vittoria in carriera per Leonardo Donaggio sul circuito di Coppa Europa. Il diciassettenne veneziano dello Slalom Ski ASD si è imposto nel big air maschile d Kreminca, in Slovacchia, dove ha preceduto il finlandese Miika Virkki e il russo Ditrii Makarov. Appena fuori dal podio altri due azzurri: si tratta di Emanuele Canal e Matteo Giacomuzzi, rispettivamente quarto e quinto, mentre Filippo Levis è terminato ottavo.

Ordine d’arrivo BA maschile Coppa Europa Kremlica (Svk):

1 DONAGGIO Leonardo 2003 ITA 170.67

2 VIRKKI Miika 1997 FIN 164.00

3 MAKAROV Dmitrii 1996 RUS

4 CANAL Emanuele 2003 ITA

5 GIACOMUZZI Matteo 1999 ITA

6 KLEEBAUER Tobias 2001 GER

7 IMMONEN Henri 1996 FIN

8 LEVIS Filippo 2003 ITA

9 LIIMATAINEN Joel 1999 FIN

10 SKAUG Tevje 2002 NOR

15 MORONE Kilian Erik 1999 ITA

14 MONTELEONE Rene 2000 ITA

26 RABANSER Filip 2001 ITA