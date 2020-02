Roma ha un nuovo Re. Frank Chamizo fa impazzire il PalaPellicone di Ostia, teatro degli Europei di lotta libera di Roma, conquistando la medaglia d’oro. L’atleta azzurro bissa l’oro del 2019 nei 74 kg, battendo in una finale incredibile il russo Magomedrasul Gazimagomedov. In svantaggio 3-2 a 30 secondi dal termine, l’atleta italo-cubano è riuscito a ribaltare la gara con trionfando per 5-3.

“Questo è il vero Frank – commenta il campione azzurro -, finalmente l’ho ritrovato. Era da tempo che non affrontavo una finale così, una vittoria all’ultimo secondo… una sensazione bellissima. Sono già focalizzato verso Tokyo 2020, sono pronto”.

