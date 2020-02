E’ andato in scena nella notte l’attesissimo Super Bowl: la finalissima di NFL ha premiato i Kansas City Chiefs, che si sono aggidicati la vittoria contro i San Francisco 49ers all’Hard Rock Stadium.

Non è mancata però qualche polemica: in particolar modo sono andate in scena, fuori dallo stadio, delle proteste, che però nulla hanno a che fare col Super Bowl. Una serie di manifestanti ha deciso di approfittare del clamore dell’evento per farsi notare e mostrare tutto il loro disappunto per quanto riguarda il Gp di Miami, un nuovo Gran Premio che potrebbe essere presto inserito nel calendario, che si dovrebbe disputare su una pista che passerebbe proprio vicini all’Hard Rock Stadium .

“NO al Gran Premio di F1“, “Non siete benvenuti“, queste le scritte sugli striscioni dei manifestanti. Intanto il sindaco ha previsto per domani un incontro proprio con un gruppo di questi manifestanti, rappresentanti del comitato anti-Gp per discutere sulla situazione.