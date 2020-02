E’ arrivata qualche giorno fa la notizia ufficiale del rinvio del Gp della Cina di Formula 1 a causa del Coronavirus, che sta allarmando il mondo intero. Ad un mese esatto dall’inizio della stagione 2020 sembra che l’appuntamento cinese, che potrebbe essere anche del tutto cancellato dal calendario, non sia l’unico a rischio.

Anche il Gp del Vietnam, infatti, potrebbe essere in pericolo: al suo esordio in calendario, la gara vietnamita, in programma il 5 aprile, potrebbe subire degli spostamenti se non addirittura essere cancellata.

“Ovviamente, il benessere di McLaren e del mondo in generale è della massima importanza. Il Vietnam non è stato ancora sollevato come un potenziale problema, ma ovviamente è molto vicino e vicino alla Cina, quindi teniamo traccia della situazione“, ha dichiarato Zack Brown.

“Sicuramente non faremmo nulla che possa mettere a rischio la nostra gente. Non penso che lo faccia anche la Formula 1, quindi penso che, come il resto del mondo, dobbiamo solo controllare la situazione“, ha aggiunto il CEO McLaren.

