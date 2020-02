Manca poco per i primi test dell’anno di Formula 1: i piloti sono pronti a scendere in pista seguendo il programma stilato dai rispettivi team, sul circuito di Barcellona. In Spagna, però, la prima giornata di test si è aperta con un’importante presentazione: l’Alfa Romeo ha infatti svelato al mondo intero la sua nuova C39. Raikkonen e Giovinazzi, accompagnati da Tatiana Calderon e Robert Kubica, il primo a scendere in pista nella giornata di oggi, hanno tolto i veli alla nuova monposto che li accompagnerà nella stagione 2020 di Formula 1. Il rosso ed il bianco spiccano, come da tradizione, sulla livrea della monoposto, che si mostra al pubblico senza troppi stravolgimenti rispetto al passato.

Valuta questo articolo