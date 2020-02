Mauro Icardi spegne oggi 27 candeline: il calciatore argentino del PSG è stato inondato di messaggi d’auguri già dalle primissime ore del giorno. Non poteva di certo mancare il messaggio della moglie Wanda, che ha voluto dedicare un post social al suo Maurito. Per accompagnare le sue dolci parole, Wanda Nara ha scelto una foto hot che la ritrae in una posa sexy insieme a suo marito. “Buon compleanno amore mio per tanti altri sogni insieme… Ti amo infinitamente e ogni giorno sono sempre più orgogliosa del papà e del grande marito che sei… Ti amo all’infiitooo. Felice 27°, il nostro numero. TI AMO“, ha scritto la showgirl argentina su Instagram.

