Il direttore del Roland Garros ha chiesto informazioni in merito all’infortunio di Federer. Poco chiare le circostanze che hanno portato all’operazione dello svizzero, tanto che Guy Forget ha chiesto all’agente di Roger alcune delucidazioni su quanto accaduto nelle ultime settimane. Forget ne ha parlato ai microfoni de L’Equipe:

“Ho avuto una conversazione al telefono con l’agente di Roger. Mi ha riferito che si è sottoposto ad un piccolo intervento a causa di un problema al menisco che già conosceva. Dovrà trascorrere circa quattro settimane in cui non può fare molto se non la riabilitazione. Perderà ritmo, e se torna troppo presto, il ginocchio potrebbe risentirne. Capisco che sarebbe molto difficile per lui tornare alla competizione e iniziare a giocare match tre su cinque sulla terra. È una decisione intelligente da parte sua. In ogni caso, per un torneo del Grande Slam, dove giocano i migliori tennisti del mondo, la mancanza di Federer incide meno rispetto alla sua assenza a tornei minori come Basilea. Vorremmo sempre avere il meglio logicamente. La partecipazione di Roger qui è stata davvero notevole l’anno scorso e ovviamente ci si aspettava di vedere cosa avrebbe potuto fare quest’anno“. Dunque è confermato che Federer rientrerà per la stagione sull’erba, con lo scopo d’essere competitivo a Wimbledon prima ed alle Olimpiadi poi.

