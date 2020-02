Quando Roger Federer annuncia la propria presenza in un torneo di tennis la reazione dei tifosi è sempre entusiasmante. Per questo non c’è da stupirsi se, alla notizia circolata negli ultimi giorni riguardante la possibilità che Federer fosse presente agli Internazionali d’Italia 2020, i fan italiani siano esplosi di gioia. Notizia che però si è rivelata priva di fondamento, almeno per ora. Il giornalista svizzero Rene Stauffer si è messo in contatto con Tony Godsick, manager di Federer, ed ha avuto conferma che in questo momento la presenza di Federer ai Masters 1000 di Roma e Madrid non è stata confermata. Il giornalista, tramite Twitter, ha aggiunto che probabilmente Federer giocherà solo il Roland Garros sulla terra rossa nel 2020.

