L’Italia di Tathiana Garbin si giocherà l’accesso al World Group di Fed Cup nel playoff del mese di marzo contro la Romania. Un sorteggio che di primo acchito è sembrato essere sfortunato, data la presenza di Halep, Cristea, Begu e Buzarnescu nel roster romeno, ma andando più a fondo potrebbe non esserci andata male.

Sì perchè le tenniste sopracitate non sempre prendono parte alla spedizione in Fed Cup. Ad esempio nell’ultimo incontro giocato nello scorso weekend contro la Russia, sono scese in campo Ana Bogdan ed Elena Gabriela Ruse, discorso ben diverso dunque. La Halep si è posta decisamente contro al nuovo formato in stile nuova Davis, lo ha fatto a parole e lo ha confermato con i fatti rinunciando alla convocazione contro la Russia e mettendo in difficoltà la sua Nazionale, sconfitta appunto nel match della scorsa settimana. Voci di corridoio però sono ben più “velenose”. Si parla infatti di un possibile ammutinamento da parte delle big romene, a causa della decisione della Federazione di non pagare il gettone di presenza alle giocatrici, ma solo i premi in caso di vittorie. Insomma, una situazione calda attorno alla Romania, forse non è stato un pessimo sorteggio, qualora giocheranno Ana Bogdan ed Elena Gabriela Ruse, le nostre Giorgi, Paolini e Cocciaretto potrebbero giocarsela alla pari.

