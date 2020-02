L’Italia di Tathiana Garbin ha superato in scioltezza le qualificazioni ai playoff per il World Group di Fed Cup. Una fase decisamente alla portata delle azzurre che hanno fatto fuori in serie Grecia, Austria, Estonia ed infine Croazia nel decisivo scontro di ieri. Adesso ci si deve preparare al meglio ai playoff che potrebbero consentire all’Italia di tornare nel World Group.

Il formato è il seguente, le qualificate dagli spareggi andati in scena in questi giorni, giocheranno contro le otto sconfitte negli scontri di qualificazione alle Finals 2020. Dunque sono 8 le squadre che l’Italia potrebbe affrontare nel mese di aprile: Olanda, Romania, Brasile, Giappone, Canada, Kazakistan, Gran Bretagna e Lettonia. Di certo la Nazionale più temibile è quella lettone, con Ostapenko e Sevastova che compongono una buona coppia. Il Giappone è altrettanto forte con Osaka e Nara, altre Nazionali sono invece più abbordabili, ci sarà dunque da affidarsi ad un sorteggio favorevole. Giorgi e Paolini, così come la Cocciaretto, sono decisamente in crescita in questa annata, la loro condizione fa ben sperare.

