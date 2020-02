Nel giorno della presentazione ufficiale della Mercedes, l’Alfa Romeo Racing sceglie di scendere in pista a Fiorano, per svolgere uno shakedown in vista della presentazione ufficiale prevista per il 19 febbraio a Barcellona.

Kimi Raikkonen al volante della nuova C39, per l’occasione ‘vestita’ con una livrea camouflage grigia che presenta un cuore rosso sul cofano motore e sul muso in omaggio allo storico Biscione. Primi giri iniziati intorno alle 9.30 da Iceman, presentatosi sulla macchina disegnata da Luca Furbatto con una tuta tutta nera. Ecco il video:

