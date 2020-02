Fernando Alonso potrebbe in futuro percorrere la stessa strada di Kimi Raikkonen, che lasciò la Formula 1 alla fine del 2009 per poi tornarvi ad inizio 2012.

Il finlandese corse nei Rally per due anni, rientrando nel circus al volante della Lotus, che gli offrì la possibilità di riassaporare la massima serie automobilistica. Al momento Alonso non ha intenzione di tornare, ma comunque Iceman ha voluto lanciargli un messaggio: “non è una mia decisione il suo ritorno nel 2021 e non so se vuole davvero tornare indietro o meno. Ma lui è sicuramente più giovane di me e sta continuando a correre. Non è importante se stia facendo la Dakar o altre cose, l’importante è continuare. Io ho fatto i rally per due anni, sempre imparando nuove cose. Ma non è mai stato difficile il percorso per tornare in F1. Tuttavia, il discorso è diverso se vuoi tornare in un buon team. Questa è in realtà la parte più difficile, sicuramente più complicata che guidare”.

