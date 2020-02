La nuova stagione è appena cominciata con la prima sessione di test a Barcellona, ma a catturare l’attenzione resta il 2021 con il proprio regolamento completamente rinnovato.

Una questione che stuzzica i giornalisti ma non Kimi Raikkonen che, in un incontro con i media, non si è assolutamente sbottonato rispondendo a suo modo: “non ho un contratto per l’anno prossimo, dunque non mi preoccupo per ora di come saranno le vetture della prossima stagione. Sicuramente sarà un grande sforzo progettuale per tutti i team ma è così ogni volta che c’è un grande cambiamento. Dipende da quanto un team sia strutturato”.

Sulla vettura del 2020 invece, Iceman ha ammesso: “provare la nuova macchina a Fiorano è stato un momento importante per il lavoro della squadra. Cercheremo di stare lontano dai guai, senza guidare al limite. Del resto le macchine sono molto affidabili e non mi aspetto problemi nella copertura dei giri necessari”.

