Non si sarebbe mai aspettato questa risposta, ma Kimi Raikkonen è riuscito a prenderla con filosofia. Il pilota dell’Alfa Romeo si è cimentato in uno di quei filtri che Instagram mette a disposizione per creare le Stories, chiedendo al famoso social network quale pilota della griglia di partenza 2020 fosse.

Dopo qualche secondo di attesa, Iceman si è visto comparire sulla fronte Charles Leclerc, proprio il pilota che ha preso il suo posto in Ferrari dopo il suo passaggio all’Alfa. Una risposta beffarda, che Kimi Raikkonen ha incassato con un semplice ‘Ok’, scritto in sovrimpressione.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<

Valuta questo articolo