I veli sulla livrea della nuova Mercedes 2020 sono stati già alzati, così Lewis Hamilton ha deciso di presentare anche il suo nuovo casco, che utilizzerà nella stagione che sta per cominciare.

Si tratta di un elmetto molto particolare, quello con cui potrebbe raggiungere Michael Schumacher a quota sette titoli iridati in carriera, una vetta mai toccata da nessun altro a parte il Kaiser. Proprio per l’importanza della posta in palio, il campione del mondo ha completamente modificato la colorazione del proprio casco, eliminando il rosso e il giallo per affidarsi al… viola. Rimane la base bianca che attribuisce eleganza all’elmetto, a cui si aggiunge una pioggia di viola che lo rende davvero particolare e unico. Ai lati non mancano le sei stelle che simboleggiano i sei titoli mondiali vinti, mentre sul retro ecco la celebre frase ‘Still I Rise‘ e il Cristo stilizzato simile a quello di Rio de Janeiro stilizzato, entrambi viola per riprendere il motivo del casco. A rivelarlo è stato lo stesso Hamilton sui propri canali social, ecco le foto:

