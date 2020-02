Nel calcio capita spesso che i giocatori in panchina debbano entrare in campo in fretta e vengano colti impreparati. Nel prepararsi velocemente, visto il momento frenetico, c’è chi si dimentica anche una parte della divisa da gioco! È successo a Djibril Sidibè che, pronto ad entrare in Everton-Crystal Palace, è dovuto tornare di corsa negli spogliatoi per indossare un calzettone mancante. La reazione del suo allenatore, Carlo Ancelotti, è diventata subito virale.

Everton’s Djibril Sidibé realises he is missing a sock just seconds before being substituted into the game between Everton and Crystal Palace today! 😅#EFC | #EvertonFC | #EVECRY | #Toffees | @EvertonInUSApic.twitter.com/5ouzkkD8eW — Football Moments (@Footyments) February 8, 2020

Valuta questo articolo