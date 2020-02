L’Europeo si avvicina a grandi passi, il ct Mancini è pronto per questa nuova sfida in carriera, da affrontare con il piglio e la determinazione giusti.

Il commissario tecnico ha già le idee chiare in vista della rassegna continentale e lo ha rivelato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in occasione della presentazione del Pulcino d’Oro 2020: “come finirà all’Europeo? Beh, intanto speriamo che gli avversari ci sottovalutino un po’. Chissà, partendo con molta umiltà, diciamo a fari spenti, la Nazionale potrebbe andare lontano. Molto lontano. Le amichevoli? Giocheremo due partite particolarmente difficili, fuori casa e contro squadre molto forti. Saranno due test importanti in vista dell’Europeo. Le scelte sono ormai fatte, la rosa è quasi al completo. La squadra è impostata, la considero solida: tutti i miei calciatori sanno bene quello che devono fare. Spero che gli avversari ci sottovalutino, questo aspetto potrebbe essere un’arma a nostro favore. Nel frattempo dobbiamo cercare di migliorare e crescere: abbiamo ancora qualche mese per lavorare”.

Il discorso poi si sposta sulla Serie A, dove ci sono tre squadre in lotta per lo scudetto: “è un campionato bellissimo, con tre squadre in un punto. E con ancora tutti gli scontri diretti da giocare. Dopo tanti anni di vittorie, è normale per la Juventus attraversare un momento più complicato, anche perché ha cambiato l’allenatore e anche diversi giocatori. In Italia siamo abituati subito a esagerare dopo una sconfitta. La squadra di Sarri rimane la squadra più forte. L’Inter e la Lazio sono state brave ad approfittare della frenata della Juventus: se riuscissero a rimanerle agganciate potrebbero giocarsi il titolo. La Lazio è la sorpresa: domenica affronterà l’Inter in una sfida importantissima“.

