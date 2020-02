Federer e Nadal si apprestano a giocare in Sudafrica un match d’esibizione. A Città del Capo il 7 febbraio scenderanno in campo i due fenomeni del tennis mondiale, ma i preparativi non sembrano andare per il meglio. Sembra infatti che gli organizzatori non conoscano molto bene Rafa Nadal, dato che sul cartellone pubblicitario dell’evento, come si può vedere in foto, c’è sì il nome di Nadal ma accompagnato dalla foto sbagliata.

Raffigurato in foto c’è infatti Novak Djokovic, il quale non sarà a Città del Capo per l’evento. Una gaffe non da poco, vista l’importanza dei tennisti in questione sembra davvero paradossale poterli scambiare in questo modo…

