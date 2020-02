Novak Djokovic è uno dei tennisti che maggiormente si dedica ai propri fans con anima e cuore. Il serbo ha sempre un sorriso per tutti e si presta spesso e volentieri ad intrattenersi con i suoi tifosi, come ha fatto nelle scorse ore nella sua Belgrado.

Dopo le vacanze sulle Dolomiti infatti, Nole si è recato in Serbia per staccare un po’ la spina prima di volare ad Indian Wells. Ebbene, è stato pizzicato per le strade di Belgrado a giocare a tennis con alcuni suoi fans durante una serata belgradese. Ecco il video di Djokovic che si presta a palleggiare con gli increduli fans che non dimenticheranno facilmente questo giorno.

PER IL VIDEO >> Novak Djokovic ha fatto felici alcuni suoi fans palleggiando per le strade di Belgrado

Valuta questo articolo