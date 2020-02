E’ bastato un tag per regalare a Cristiano Ronaldo Jr un boom di follower su Instagram. Il figlio maggiore di Cristiano Ronaldo ha aperto ieri sera il suo profilo Instagram “minicristianoronaldo2010” ed in pochissime ore ha riscosso un successo incredibile. Papà CR7 lo ha taggato nel dolce scatto pubblicato ieri sera su Instagram ed è subito stata un’esplosione di follow. In poco più di 15 ore, Cristiano Ronaldo Jr ha raggiunto 584 mila follower.