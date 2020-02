Sembra che Tom Dumoulin continui ad avere problemi: il ciclista olandese della Lotto Jumbo, che non corre dal Delfinato dello scorso anno, ha rimandato ancora una volta il debutto stagionale.

Oggi Dumoulin ha annunciato che salterà anche la Tirreno Adriatico e la Milano-Sanremo. “Purtroppo la settimana scorsa ho dovuto abbandonare Valencia. Giovedì sarei volato al campi di altitudine per preparare le prossime gare, ma dobbiamo rimandare fino a quando non mi sentirò di nuovo al 100%. Cambieremo il mio programma di gare saltando Tirreno e MSR per concedermi il tempo necessario per tornare di nuovo a pieno regime. È un vero peccato perché mi sentivo fantastico e non vedevo l’ora che iniziasse la stagione. Peccato che devo aspettare ancora un po ‘. Per citare il famoso filosofo RUN DMC: 🎼 “È così, ed è così“, ha scritto Dumoulin sui social.

