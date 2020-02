Non è mai stato un allenatore come tutti gli altri, sia per la sua eccentricità che per il suo carattere fumantino. Le ultime rivelazioni su Marcelo Bielsa non fanno che aumentare queste certezze, considerando le sorprendenti parole di due suoi ex giocatori: Mark Gonzalez e José Pedro Fuenzalida.

Intervenuti alla trasmissione televisiva cilena Abrazo de Gol, i due calciatori hanno rivelato una particolare abitudine del ‘Loco’: “un giorno Bielsa è entrato nello spogliatoio davvero incavolato, non parlava con nessuno. C’era un altro spogliatoio accanto al nostro, siamo entrati e lui era lì: completamente nudo su un tavolo da terapia come se qualcuno stesse per operarlo. Abbiamo perso una finale 1-0 sprecando diverse occasioni e mancando diverse occasioni. Ha anche litigato con l’allenatore dell’Italia. Dopodiché è andato nello spogliatoio e quando siamo entrati stava camminando su e giù e togliendosi i vestiti. È un genio del calcio ma ha ance una certa fantasia che devi sapere come controllare”.

