Salone di Ginevra 2020, pochi giorni fa gli organizzatori della kermesse hanno fatto sapere di aver intenzione di svolgere regolarmente il salone nonostante l’allarme Coronavirus. A poche ore di distanza però, le carte in tavola sono cambiate, il Salone di Ginevra non si svolgerà a causa dell’intervento del governo svizzero che ha deciso di vietare tutte le manifestazioni con oltre 1.000 persone presenti. Il salone che sarebbe dovuto andare in scena dal 5 al 15 marzo dunque, non si svolgerà, per buona pace di appassionati ed addetti ai lavori, costretti a piegarsi all’allarme Coronavirus. Dopo l’annullamento del Mobile World Congress dunque, arriva un altro stop per quanto concerne una manifestazione legata al mondo dei motori.

